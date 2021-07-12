"تفاصيل مصرع شقيق رامي صبري و3 سنوات لأب قتل مُغتصب طفلته".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"بماء مغلي وسجاير مولعة".. قصة تعذيب الطفلة "دولت" واتهام عمها وعمتها

لم ترىَ الطفلة "دولت"، والدها "زينهم" -الذي سجن في قضية مخدرات- منذ ولادتها؛ فعاشت ذات العامين ونصف وحيدة وسط أعمامها بعدما طردوا والدتها "شروق. ب"، بسبب خلافات بينهم.

إخلاء سبيل فتاة متهمة بحرق خطيبها في التبين.. والتحقيقات تكشف سبب الحريق

قررت نيابة 15 مايو والتبين، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل "ندى. ب" المشتبه في اتهامها بقتل خطيبها حرقًا بالتبين بضمان محل إقامتها، كما أخلت النيابة سبيل 3 متهمين آخرين في الواقعة.

إخلاء سبيل فتاة التيك توك "ريناد عماد".. و8 أغسطس استئناف حُكم حبسها

أمرت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل فتاة التيك توك "ريناد عماد" بكفالة 20 ألف جنيه؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق ما لم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى.

وحددت المحكمة جلسة 8 أغسطس المقبل؛ لنظر استئنافها على حبسها 3 سنوات، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه؛ لإدانتها بالاعتداء على قيم المجتمع، وخروجها عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء.

تأجيل استئناف التحفظ على أموال حسن مالك وقيادات الإرهابية لـ 13سبتمبر

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر الاستئناف على قرار التحفظ على أموال القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، حسن مالك وآخرين لجلسة 13 سبتمبر المقبل، للاطلاع على ملف القضية، وحضور المتهمين.

السجن 3 سنوات لأب قتل مُغتصب طفلته في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة خراط بالسجن 3 سنوات في واقعة اتهامه بقتل جاره على إثر اكتشافه قيام الأخير باغتصاب طفلته.

النيابة: "إسفكسيا الغرق" وراء مصرع شقيق رامي صبري

واصلت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، تحقيقاتها لكشف ملابسات مصرع شقيق المطرب رامي صبري، غرقا بترعة المريوطية، عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين.



"كسر قزايز الخمرة على دماغها".. الشك القاتل ينهي حياة سيدة ممزقة الجسد على يد زوجها

مشادة كلامية معتادة بين زوجين انتهت هذه المرة بجريمة قتل راحت ضحيتها الزوجة بطريقة بشعة تاركة جدران وأرضية ملطخة بالدماء كانت شهادة على ما جرى تلك الأمسية.



بعد واقعة شقيق رامي صبري.. كواليس جديدة في "مصحة الموت" بالبدرشين

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات جديدة، في واقعة هروب الشاب "كريم" شقيق المطرب رامي صبري، من المصحة وقفزه في ترعة المريوطية ليلقى حتفه غرقًا.