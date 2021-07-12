ظريف يحث رئيسي على الالتزام بالاتفاق النووي

حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي وحكومته على الالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015. وكتب ظريف، في رسالة إلى البرلمان ونقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أن التمسك بالاتفاق: «قد يؤدي إلى تحسن هائل في البلاد في العصر السياسي الجديد، وستستفيد منه الأجيال القادمة أيضا». وشدد على أنه عندما يتعلق الأمر بالاتفاق النووي، فإنه يتعين على الحكومة الجديدة التركيز على المصالح الوطنية طويلة الأجل وليس على الأيديولوجية. ومن المقرر أن يتولى رئيسي مهامه خلفا للرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في الخامس من أغسطس. وكان رئيسي 60 عاما قد انتقد الاتفاق مرارا خلال السنوات الماضية، ووعد خلال حملته الانتخابية، قبل الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي، بإنهاء سريع للأزمة الاقتصادية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بشكل واقعي إلا إذا تم رفع العقوبات الأمريكية في إطار الاتفاق النووي. واختتمت الشهر الماضي في فيينا جولة سادسة من مفاوضات رامية لإعادة إحياء الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 وانسحبت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترمب عام 2018 منه بصورة أحادية.



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