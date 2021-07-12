ألمانيا تدرس تعليق الترحيل إلى أفغانستان

تدرس الحكومة الألمانية تعليق محدود المدة لتنفيذ قرارات الترحيل الصادرة بحق أفغان مرفوض طلبات لجوئهم. وكانت الحكومة الأفغانية طلبت من دول أوروبية مطلع هذا الأسبوع تعليق عمليات الترحيل إليها لمدة ثلاثة أشهر.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في برلين: «تم تقديم الطلب لدينا في ألمانيا أيضا وندرسه الآن».

في حين سلم قائد القوات الأمريكية والأطلسية في أفغانستان الجنرال أوستن سكوت ميلر مهامه في سياق الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من البلد حيث تواصل حركة طالبان توسيع نفوذها، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

تقرير جديد

وتعمل وزارة الخارجية الألمانية حاليا على صياغة تقرير جديد لتقييم الوضع في أفغانستان، والذي من المتوقع، وفقا لمتحدثة باسم الوزارة، أن يكتمل هذا الشهر.

وبسبب العنف المتزايد الذي تمارسه حركة طالبان الإسلامية المتشددة وتزايد الإصابات بكورونا، أصبحت إعادة طالبي اللجوء المرفوضين حاليا مدعاة للقلق، وفقا لبيان صادر عن الوزارة الأفغانية المسؤولة عن اللاجئين.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك أيضا مخاوف بشأن تزايد عدد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في الخارج والنازحين في البلد نفسه.

ووصلت، الأربعاء الماضي، طائرة على متنها 27 رجلا تم ترحيلهم من ألمانيا إلى كابول. وقد تم رصد معظمهم في ألمانيا بسبب ارتكاب جرائم جنائية. ومنذ بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في أوائل مايو الماضي، ساء الوضع الأمني، حيث تتزايد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

ماكينزي

وخلال مراسم أقيمت في كابول، قام الجنرال ميلر الذي يقود قوات التحالف في أفغانستان منذ سبتمبر 2018 بتسليم القيادة إلى الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الأمريكية الوسطى (سنتكوم) المتمركزة في فلوريدا بجنوب شرقي الولايات المتحدة، والمسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في عشرين دولة في الشرق الأوسط وفي وسط وجنوب آسيا، من ضمنها أفغانستان.