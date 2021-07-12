مقتل 6 أشخاص في أعمال شغب بعد سجن زوما

لقي 6 أشخاص حتفهم بسبب أعمال شغب في الاحتجاجات التي اندلعت بعد اعتقال رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن نهب العشرات من المتاجر وإضعاف العملة.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن الشرطة تسعى جاهدة لاحتواء العنف المتصاعد، بعد أن بدأت أعمال الشغب في مقاطعة كوازولو ناتال، قاعدة زوما، وامتدت إلى المركز الاقتصادي للبلاد، وهو مقاطعة جوتنج، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى إغلاق الشركات وإيقاف شبكات النقل.

وبدأت قوة الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا عمليات ما قبل الانتشار بعد طلب من الهيكل التشغيلي والاستخباراتي الوطني المشترك لمساعدة أجهزة فرض القانون المنتشرة في مقاطعتي جوتنج وكوازولو ناتال على مواجهة أعمال الشغب.

200 شخص

وكانت الشرطة قد قالت في بيان، إن السلطات اعتقلت أكثر من 200 شخص وعملت على تفريق مئات المحتجين حيث تعرضت الشركات في المقاطعتين للنهب.

وبدأت قوة الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا عمليات ما قبل الانتشار بعد طلب من الهيكل التشغيلي والاستخباراتي الوطني المشترك لمساعدة أجهزة فرض القانون المنتشرة في مقاطعتي جوتنج وكوازولو ناتال على مواجهة أعمال الشغب.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، الإثنين، أن السلطات أعلنت أنه سيتم تحديد مدة وعدد الجنود الذين يتم نشرهم على أساس تقييم الوضع على الأرض من جانب وكالات فرض القانون ذات الصلة.

يأتي نشر قوة الدفاع الوطني لأفرادها بهدف توفير السلامة وبيئة عمل آمنة لأفراد الشرطة وأجهزة فرض القانون الأخرى.