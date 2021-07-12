الحرارة والحرائق تهددان غرب أمريكا وكندا

سجلت درجات حرارة حارقة في غرب الولايات المتحدة وكندا مع بداية الأسبوع، مع استمرار التحذيرات بشأن ارتفاع الحرارة فيما تكافح السلطات للسيطرة على حرائق الغابات في كلا البلدين.

وما زال حريق في شمال كاليفورنيا مشتعلا نتيجة ارتفاع الحرارة والرياح المتزايدة. وقالت السلطات إنها تلقت تقارير عن أن الحرائق أتت على منازل في العديد من البلدات وحضت السكان على الابتعاد، مع صور من المنطقة تظهر سيارات ومنازل محترقة.

وبدت مساحات شاسعة من الغابات في بيكوورث مشتعلة، مع ارتفاع سحب دخان ضخمة فوق التلال.

300 حريق

واستمر عدد حرائق الغابات في أنحاء مقاطعة بريتيش كولومبيا في الارتفاع حتى ليل الأحد، وقد وصل إلى أكثر من 300 حريق، وفق السلطات. وفي ولاية أوريغن، توسع نطاق حريق «بوتليغ فاير» أكثر من ثلاث مرات، آتيا على أكثر من 100 ألف فدان وفقا لخدمة الغابات الأمريكية.

وفي كندا، اندلع أكثر من 50 حريق غابات في اليومين الماضيين.

وأعلن وزير النقل الكندي عمر الغبرا إجراءات طارئة جديدة تهدف إلى منع اندلاع المزيد من حرائق الغابات في هذه المنطقة الجافة، بما فيها تدابير من شأنها إبطاء حركة القطارات أو الحد منها.

وتعتبر القطارات سببا شائعا لحرائق الغابات، خصوصا عندما تكون أجهزتها لوقف الشرارات غير مصانة بشكل جيد.

كذلك، أغلقت العديد من الطرق والطرق السريعة في المنطقة فيما صنفت الحكومة خطر حرائق الغابات في معظم أنحاء المقاطعة على أنه «شديد».

وبقيت عشرات البلدات والمناطق خاضعة لأوامر بالإخلاء.

وأرسلت الحكومة الكندية محققين إلى بلدة ليتون الواقعة على مسافة 250 كيلومترا شمال شرق فانكوفر، لمعرفة ما إذا كان قطار شحن عابر قد تسبب في حريق أواخر يونيو الفائت والذي دمر 90% من المدينة.

موجة قيظ

وحذرت الدائرة الوطنية للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من موجة قيظ خطرة وقالت إنه يحتمل أن تسجل درجات حرارة قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتوقعت درجات حرارة تصل إلى ما بين 52 و54 مئوية في ديث فالي في كاليفورنيا، والذي غالبا ما يكون أكثر المناطق حرا في البلاد.

وتابعت «التحذيرات من الحرارة المرتفعة ما زالت سارية المفعول لمعظم مواقع المنطقة حتى الثلاثاء».

وتوقع خبراء أرصاد جوية كنديون استمرار ارتفاع الحرارة واقترابها من 32 درجة مئوية في أجزاء من غرب كندا، أي أعلى بكثير من المعايير الموسمية.