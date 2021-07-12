هل تستعد الصين لحرب حدودية ؟

أرسلت الصين في الأسابيع الأخيرة عشرات الآلاف من القوات إلى حدودها المتنازع عليها مع الهند في منطقة لاداخ المرتفعة الواقعة في جبال الهيمالايا. وتبدو بكين وكأنها تعد العدة لعملية غزو على نطاق واسع للأراضي الهندية. وقال جوردون جي تشانج، وهو زميل رفيع المستوى في معهد جيتستون الأمريكي، إن هذا الانتشار للقوات حدث بينما ألقى الرئيس الصيني شي جين بينج بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي «خطابا يدعو للسلام والتنمية، والتعاون»، بحسب وصف صحيفة «تشاينا ديلي» التابعة للحزب. وقال شي في أوليوليو «إن الشعب الصيني لم يتنمر أو يضطهد أو يستعبد شعب أي دولة أخرى مطلقا، ولن نفعل ذلك أبدا». وردت الهند على ذلك بتعزيز قواتها وشن هجوم مضاد في أغسطس.



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