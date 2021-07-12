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«جنوب أفريقيا» تنشر الجيش لمواجهة العنف

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ابوظبي - سيف اليزيد - جوهانسبورغ (وكالات)

أعلنت قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا أمس، إرسال قوات من الجيش إلى مقاطعتي «غوتنغ وكوازولو ناتال» بهدف المساعدة في استتباب الأمن بعد انتشار أعمال العنف في أعقاب تنفيذ الحكم بالسجن على الرئيس السابق جاكوب زوما. وأوضحت القوات في بيان، أنه سيتم نشر قوات من الجيش في غوتنغ وكوازولو ناتال بهدف تقديم الدعم لقوات حفظ النظام بالمقاطعتين في مواجهة موجة العنف في الأيام الأخيرة، مؤكداً أن انتشار القوات سيكون في أسرع وقت ممكن. وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد أعلنت أمس الأول، تنفيذ العديد من الاعتقالات مع انتشار الاحتجاجات العنيفة المناهضة لسجن زوما في مدينة جوهانسبورغ المركز الاقتصادي لجنوب أفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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