فرنسا تفرض قيوداً جديدة لوقف تفشي كورونا

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن بلاده ستفرض قيوداً وإجراءات جديدة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد المسجل منذ أسابيع.

وأضاف ماكرون، خلال كلمة متلفزة كان ينتظرها الفرنسيون بشدة، إن "الشهادة الصحية ستطبق في المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، كما في المستشفيات ودور المسنين والمؤسسات الطبية الاجتماعية، إنما كذلك في الطائرات والقطارات وحافلات الرحلات الطويلة، هنا أيضاً وحدهم الذين تلقوا اللقاح أو خضعوا لاختبار سلبي النتيجة سيكون بوسعهم الوصول إلى هذه المواقع".

وقال ماكرون، أثناء إعلانه الإجراءات، إن التطعيم لن يكون إلزاميا بالنسبة لعموم الناس لكنه حث الجميع على تلقي اللقاح.

وأوضح "علينا أن نمضي قدما باتجاه تطعيم الشعب الفرنسي بأكمله. هذا هو السبيل الوحيد صوب الحياة الطبيعية".

وتابع "لقد بدأ سباق جديد مع الزمن" في إشارة إلى سلالة دلتا شديدة العدوى.

وأدت المتحورة شديدة العدوى، التي اكتشفت لأول مرة في الهند، إلى زيادة كبيرة في الإصابات اليومية بالفيروس. وباتت المتحورة تمثل أكثر من نصف الإصابات الجديدة.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيتم كذلك فرض الشهادة الصحية بعد حوالى عشرة أيام في المواقع الترفيهية والثقافية.

من ضمن الإجراءات الجديدة التي أعلنها الرئيس الفرنسي أيضاً، فرض إلزامية تلقي اللقاح للعاملين في المؤسسات الصحية سواء كانوا من مقدّمي الرعاية أم لا، وكذلك الحال للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وقال "أمامهم حتى 15 سبتمبر لتلقي لقاح" قبل دخول إجراءات عقابية حيز التنفيذ.