إيلون ماسك يواجه غرامة قضائية تتجاوز “2 مليار” دولار!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 56 دقيقة

يواجه الملياردير الأمريكي والمدير التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، غرامة قضائية قد تصل إلى أكثر ملياري دولار، حسبما نقل موقع “سي أن بي سي”

ومن المتوقع أن يمثل الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا”، إيلون ماسك، أمام المحكمة اليوم الإثنين، وفي حال خسر قد يضطر إلى دفع ما يزيد عن ملياري دولار من ثروته الشخصية كتعويضٍ.

ماسك سيدافع عن دوره في الاستحواذ على شركة ” SolarCity”، المختصّة بأنظمة توليد الطاقة الشمسية، بعدما رفع المساهمون دعوى قضائية ضد ماسك وأعضاء مجلس إدارة شركة تيسلا، زاعمين أن صفقة في عام 2016 كانت بمثابة خطة إنقاذ لشركة سولر سيتي.

كذلك زعم المساهمون أن الصّفقة كانت قد زادت من ثروة ماسك وعائلته، الذين كانوا من بين أكبر المساهمين، وأنهم لم يكشفوا عن جميع التفاصيل المالية وخرقوا مسؤولياتهم الائتمانية.

وبالتالي سيتعين على القاضي أن يقرر ما إذا كان ماسك مساهماً متحكماً استوفى معيار الإنصاف الكامل في تعامله مع عملية الاستحواذ على سولر سيتي.