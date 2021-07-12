بايدن: نقف إلى جانب الكوبيين في دعوتهم إلى الحرية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - يوليو - 2021 10:24 مساءً

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، أن بلاده تقف إلى جانب شعب كوبا في دعوته إلى الحرية والإغاثة من جائحة فيروس كورونا وعقود من القمع.

كما حثّ بايدن، النظام الكوبي على “الاستماع لشعبه” وقال إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الكوبيين في دعوتهم إلى الحرية .

وقال بايدن في بيان له، إن الشعب الكوبي يؤكد بشجاعة الحقوق الأساسية والعالمية، وأنه “يجب احترام هذه الحقوق بما في ذلك الحق في التظاهر السلمي والحق في تقرير مستقبله بحرية”.

بايدن دعا في السياق، مسؤولي النظام الكوبي، إلى الاستماع إلى الشعب وتلبية احتياجاته في هذه اللحظة الحيوية “بدلا من إثراء أنفسهم”.

تظاهر آلاف الكوبيين ضد الحكومة، الأحد

يشار إلى أن آلاف الكوبيين تظاهروا أمس ضد الحكومة، في شوارع منطقة في جنوب غرب هافانا، في حدث غير مسبوق، حسب مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، في حين حذرت واشنطن السلطات الكوبية من أي تصعيد تجاه المتظاهرين السلميين.

وخرج المتظاهرون ومعظمهم شباب في سان أنطونيو دي لوس بانيوس، التي تضم نحو 50 ألف نسمة وتبعد نحو 30 كلم عن العاصمة، هاتفين “الوطن والحياة!” و”لتسقط الديكتاتورية!” و”لسنا خائفين!”.

ومنذ بداية جائحة كوفيد-19 يضطر الكوبيون إلى الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الطعام وباتوا يواجهون نقصا في الأدوية وهو ما يتسبب في اضطرابات اجتماعية شديدة.