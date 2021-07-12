شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكرون»: إلزام العاملين في مجال الصحة بالتطعيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قواعد جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا اليوم الاثنين من بينها إلزام العاملين في مجال الصحة بتلقي التطعيم، كما سيتعين على الراغبين في الذهاب إلى السينما أو ركوب القطار إظهار ما يثبت تلقيهم التطعيم أو نتيجة فحص سلبية.

وقال ماكرون أثناء إعلانه عن الإجراءات واسعة النطاق لمواجهة زيادة الإصابات، إن التطعيم لن يكون إلزاميا بالنسبة لعموم الناس لكنه حث الجميع على تلقي اللقاح.

وأضاف في كلمة للشعب نقلها التلفزيون: "علينا أن نمضي قدما باتجاه تطعيم الشعب الفرنسي بأكمله".