شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب بمساءلة الاحتلال بشأن هدم ممتلكات الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، أنه لن يكون هناك احتمال لإنهاء هذه المظالم إلا بفرض تكلفة متصاعدة على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأعرب مايكل لينك في بيان صحفي اليوم، عن إدانته قيام إسرائيل بهدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في حمصة البقيعة، شمال غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ذراع جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يدير احتلال الضفة الغربية قامت في 7 يوليو برفقة القوات العسكرية، بهدم 27 مأوىً سكنياً وخزانات مياه وصادرت المقتنيات.
وأوضح مايكل أن نظام التخطيط الإسرائيلي التمييزي في الأرض الفلسطينية المحتلة ينتج أجواء قسرية، حيث يؤدي هدم الممتلكات أو التهديد بالهدم إلى إبعاد الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم وسبل عيشهم، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير مساءلة ذات مغزى لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية.