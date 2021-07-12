شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب بمساءلة الاحتلال بشأن هدم ممتلكات ‏الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، أنه لن يكون هناك احتمال لإنهاء هذه المظالم إلا بفرض تكلفة متصاعدة ‏على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.‏

وأعرب مايكل لينك في بيان صحفي اليوم، عن إدانته قيام إسرائيل بهدم منازل وممتلكات ‏الفلسطينيين في حمصة البقيعة، شمال غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ذراع جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يدير احتلال الضفة الغربية ‏قامت في 7 يوليو برفقة القوات العسكرية، بهدم 27 مأوىً سكنياً وخزانات مياه ‏وصادرت المقتنيات.

وأوضح مايكل أن نظام التخطيط الإسرائيلي التمييزي في الأرض الفلسطينية المحتلة ينتج أجواء ‏قسرية، حيث يؤدي هدم الممتلكات أو التهديد بالهدم إلى إبعاد الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم ‏وسبل عيشهم، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير مساءلة ذات مغزى لضمان امتثال إسرائيل ‏لالتزاماتها القانونية.‏