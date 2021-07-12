القبض على جاسوس إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أمس إلقاء القبض على شخص قبل أسابيع للاشتباه في قيامه بنقل معلومات حساسة إلى إيران.

وذكر أن المشتبه به نقل معلومات إلى عملاء للاستخبارات الإيرانية عن طريق مصدر اتصال لبناني عراقي، وتم اتهامه بالاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات إلى عدو.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة (هآرتس)، فإن المشتبه به رجل أعمال ثري من المجتمع البدوي، ويتردد أنه كان على اتصال بالعديد من السياسيين الإسرائيليين، وذكرت تقارير أنه نقل معلومات عن وزير الدفاع بيني جانتس إلى مصدر الاتصال.

كما تردد أن رجل الأعمال واجه صعوبات مالية في الفترة الأخيرة.