العراق يدمر 3 أوكار للإرهابيين ويقبض على 4

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمرت القوات الأمنية العراقية أمس ثلاثة أوكار ومعسكرا للإرهابيين خلال عملية أمنية نفذت من ثلاثة محاور في محافظة كركوك (250 شمال بغداد).

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «مفارز وكالة الاستخبارات وقوة من الشرطة الاتحادية ومفرزة من المخابرات وقوة من طيران الجيش العراقي، شرعت بعملية أمنية استخبارية من ثلاثة محاور في محافظة كركوك شملت وادي الكور الواقع في ناحية الرشاد».

وأضافت أن «العملية مستمرة وأسفرت عن ضرب وتدمير ثلاثة أوكار ومعسكر واحد للإرهابيين».

وأشارت إلى أن «العملية تمت بناء على المعلومات والمعطيات الاستخبارية الواردة إلينا ومتابعة المضافات التي ينطلق منها الإرهابيون لتنفيذ هجماتهم على الأجهزة الأمنية».

على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس، القبض على 4 أشخاص أثناء محاولتهم التسلل من سوريا إلى الأراضي العراقية.

وأفادت الخلية في بيان صحفي بأنه ألقي القبض على هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون عائلة واحدة في كمين نصب لهم، استنادا إلى معلومات استخبارية وصور حرارية، موضحة أن الأشخاص الأربعة أحيلوا إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

إلى ذلك، أعلن التلفزيون العراقي الرسمي أمس أن حريقا كبيرا التهم أحد طوابق وزارة الصحة ببغداد.

وقال تلفزيون «العراقية» الرسمي إن حريقا التهم الطابق الرابع بوزارة الصحة، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت لإخماد النيران بعد إجلاء العاملين، ولم يكشف عن حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى ولا أسبابه.