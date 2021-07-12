شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حديقة الجيزة للنواب: نجلب حيوانات جديدة دون تحميل الدولة أى أعباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عدم وجود بند مخصص فى الموازنة من قبل وزارة المالية لشراء حيوانات لحديقة الحيوان، مشيرا إلى أن حديقة الجيزة تقوم بشراء حيوانات بأفكار خارج الصندوق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة د. درية شرف الدين بشأن التراجع في مظهر حديقة الحيوان وسوء حالة الحيوانات والطيور والمكتبة الأثرية، وعدم توافر الرعاية والنظافة بالحديقة، وسوء حالة حديقة الأسماك بالزمالك نظرا للإهمال الشديد مما أدي إلى ضياع معلم سياحي وتراثي مهم.

وأضاف "رجائى" أن حديقة الحيوان تشهد لأول مرة تزويدها بأنواع جديدة من الحيوانات دون تحميل الدولة أي أعباء، مشيرا إلى أن هناك أنواع كثيرة من الحيوانات بحديقة الحيوان، مؤكدا أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لتطوير الحديقة وتنميتها.

من جانبها قالت النائبة درية شرف الدين إن حديقة الحيوانات من الإنجازات العظيمة للخديوى إسماعيل، الذى كان يحكم فى وقت من الأوقات مصر لذلك يجب الحفاظ عليها" مشيرة إلى أن حديقة اليحوان تشهد تراجعا كبيرا سواء من ناحية النظافة أو انتشار الباعة الجائلين".

وأوصت لجنة الزراعة برئاسة هشام الحصرى ضرورة إدراج حديقتي الحيوان والأسماك ضمن خطة تطوير القاهرة، كما أوصت وزارة المالية أن تدرج بندا بالموازنة لحديقة الحيوان لشراء حيوانات.

وقال النائب هشام الحصري: سيتم التنسيق مع الدكتورة درية شرف الدين وإجراء زيارة للحديقتين ولمشاهدتهما على أرض الوقع".