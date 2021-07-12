حاكم دبي: طموحات محمد بن زايد للإمارات ليس لها سماء

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مساء الإثنين في استراحة المرموم بدبي.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع تويتر اليوم الإثنين: "ناقشنا مجموعة من المواضيع المتعلقة بتسريع التنمية في بلادنا.. لقاءات بوخالد مختلفة.. أفكاره متجددة.. طموحاته لدولة الإمارات ليس لها سماء.. همه الأول والأخير مصلحة دولة الإمارات وشعبها.. القادم أجمل وأعظم مع رجل عظيم ونبيل".

وتبادل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمة الوطن والمواطن وجهود الدولة لتوفير أفضل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في مختلف ربوع الإمارات بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

كما تبادلا الحديث حول ما يتم تنفيذه في هذا الإطار من مشاريع كبرى تواصل بها الإمارات، تعزيز تنافسيتها عالميا في شتى المجالات بما يعود بالنفع على المجتمع ويلبي تطلعات أفراده، ويدعم أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مقومات الريادة والتقدم والازدهار لدولة الإمارات وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

حضر اللقاء، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كما حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجموعة طيران الإمارات، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.