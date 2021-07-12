الأردن تسجل 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 757690 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 740546 حالة شفاء بعد تسجيل 497 حالة إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 9843 حالة.