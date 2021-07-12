شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 أشخاص في أحداث شغب بجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا اليوم مقتل 6 أشخاص، والقبض على 219 شخصاً بمحافظة كوازولو ناتال شمال البلاد خلال احتجاجات شعبية تشهدها البلاد حاليًا على خلفية سجن الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما.

وأشار بيان لحكومة جنوب أفريقيا، إلى أن الجيش انتشر بثلاث محافظات، من بينها كوازولو ناتال التي تعد مسقط رأس زوما وفي محافظة جوتنج وفي العاصمة الإدارية بريتوريا، وجميعهم يشهدون أعمال عنف خلال الاحتجاجات المناهضة لحكم المحكمة.

وكان أنصار الرئيس الجنوب أفريقي السابق قد نظموا تظاهرات الأسبوع الماضي للإعراب عن احتجاجهم على حكم محكمة بسجن زوما 15 شهرًا على خلفية رفضه لحكم محكمة دستورية بالإدلاء بشهادته في تحقيق يتعلق بفساد عالي المستوى، جرى خلال مدة إدارته للبلاد حتى عام 2018.