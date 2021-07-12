شكرا لقرائتكم خبر عن 811 مليون شخص عانوا من الجوع العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة اليوم عن تفاقم أزمة الجوع في العالم خلال عام 2020 بسبب جائحة كوفيد 19 .

وقدر تقرير مشترك لعدة منظمات أممية أن عشر سكان العالم عانوا من نقص الغذاء خلال العام الماضي، أي ما يصل إلى 811 مليون شخص، وهو ما يحتاج لتعزيز الجهود للوفاء بتعهد القضاء على الجوع بحلول عام 2030 .

وأوضح تقرير الأمن الغذائي العالمي أن نصف أعداد الذين يعانون من الجوع في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، مشيرًا إلى أن الارتفاع الأكبر كان في أفريقيا، حيث يقدر معدل نقص التغذية بنسبة 21% من السكان .

وأبان أن أكثر من 2.3 مليار شخص اَي 30% من سكان العالم واجهوا خلال العام الماضي نقصا في الوصول إلى الغذاء الكافي, كما أن هناك أكثر من 149 مليون طفل يعانون من التقزم بسبب نقص التغذية .

ودعا التقرير دول العالم إلى دمج السياسات الإنسانية والإنمائية وبناء السلام في مناطق النزاعات، ووضع تدابير لحماية الأسر من بيع أصولها الضئيلة مقابل الغذاء, إضافةً إلى زيادة القدرة للصمود في مواجهة التغير المناخي، ووصول صغار المزارعين إلى التأمين ضد مخاطر المناخ .