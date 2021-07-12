شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا إيطاليا: زيادة في الوفيات وتراجع الاصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 13 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الاثنين مقارنة مع سبع وفيات في اليوم السابق، بينما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى 888 من 1391.

وسجلت إيطاليا 127788 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬المرض لديها في فبراير شباط من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة في العالم.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى الآن في إيطاليا حوالي 4.27 مليون حالة.