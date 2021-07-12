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كورونا إيطاليا: زيادة في الوفيات وتراجع الاصابات

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شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: زيادة في الوفيات وتراجع الاصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 13 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الاثنين مقارنة مع سبع وفيات في اليوم السابق، بينما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى 888 من 1391.

وسجلت إيطاليا 127788 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬المرض لديها في فبراير شباط من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة في العالم.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى الآن في إيطاليا حوالي 4.27 مليون حالة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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