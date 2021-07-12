العمل تكشف حقيقة صرف 'عيدية' للمشمولين برواتب الرعاية

بغداد - ياسين صفوان - أكدت مديرية الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، اليوم الاثنين، عدم صدور قرار حتى الآن بصرف عيدية للمشمولين برواتب الرعاية مع قرب حلول عيد الأضحى.



وقالت مدير الدائرة ذكرى عبد اللطيف في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه "لا توجد عيدية هذا العام ولم يتم تخصيص أموال بهذا الشأن لصندوق الرعاية الاجتماعية ليتم توزيعها بين المشمولين بالرواتب".

وبينت أن "الامر بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء ووزارة المالية حصراً ولا توجد أموال كافية لدى صندوق الرعاية لإطلاق عيدية".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً عن سعي لصرف "عيدية" للمشمولين برواتب الرعاية.