الدفاع المدني يعلن اخماد حريق السوق شرقي بغداد ويكشف تفاصيله

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل عدد من المحلات التجارية المجاورة المشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال في سوق الأولى في مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وابعدت خطرها عن المحلات والابنية التجارية واخمدت النيران دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية"، مشيراً الى أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".