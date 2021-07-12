النفط ينخفض في الأسواق العالمية

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 89 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة إلى 74.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 1410 بتوقيت غرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 73.55 دولار للبرميل منخفضا 1.01 دولار أو 1.4 بالمئة.وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا حوالي واحد بالمئة الأسبوع الماضي لكنهما ظلا قريبين من أعلى المستويات التي بلغاها آخر مرة في أكتوبر 2018. وقفز برنت فوق 77 دولارا الأسبوع الماضي.

وحذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين أمس السبت من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وعلقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في مجموعة تعرف باسم أوبك+، محادثات الأسبوع الماضي حول اتفاق إنتاج يتضمن ضخ مزيد من النفط اعتبارا من أغسطس بعد خلاف بين السعودية والإمارات حول كيفية تمديد الاتفاق.

