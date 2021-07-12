انت الان تتابع خبر جونسون: نأمل تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 مع ايرلندا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-12 | 19:44
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه يأمل في فوز بريطانيا وأيرلندا بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 ويعتقد أنهما يملكان "فرصة جيدة".
وقال جونسون في مؤتمر صحفي اليوم: "هذه عملية طويلة وصعبة... بالتأكيد أعتقد أن المملكة المتحدة لديها فرصة جيدة مع أيرلندا وسنحاول تحقيق ذلك".
وفشلت إنجلترا، التي استضافت وفازت بكأس العالم 1966، في الحصول على حق تنظيم كأس العالم 2006 و2018.
وأجاب رئيس الوزراء عند سؤاله بشأن تضرر سمعة إنجلترا بعد محاولة بعض الجماهير اقتحام ملعب ويمبلي رغم عدم امتلاكهم تذاكر لحضور نهائي بطولة أوروبا أمس الأحد "أعتقد أنه من المحرج أن تقوم مجموعة صغيرة بذلك... لا أعتقد أنهم أضروا بالأجواء وبالتأكيد الملعب أيضا. لكننا سنحقق فيما حدث".
وفشلت إنجلترا، التي استضافت وفازت بكأس العالم 1966، في الحصول على حق تنظيم كأس العالم 2006 و2018.
وأجاب رئيس الوزراء عند سؤاله بشأن تضرر سمعة إنجلترا بعد محاولة بعض الجماهير اقتحام ملعب ويمبلي رغم عدم امتلاكهم تذاكر لحضور نهائي بطولة أوروبا أمس الأحد "أعتقد أنه من المحرج أن تقوم مجموعة صغيرة بذلك... لا أعتقد أنهم أضروا بالأجواء وبالتأكيد الملعب أيضا. لكننا سنحقق فيما حدث".
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