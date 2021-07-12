شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة أمريكية: أفغانستان قد تكون مستنقعاً حقيقياً لإيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

مع خروج القوات الغربية من أفغانستان، وبعد أن كان هدفها الرئيس طويل الأمد خروج أمريكا من أفغانستان، تراقب إيران بقلق معضلة لم تكن في الحسبان وهي ما الذي يجب فعله حيال طالبان؟



وهي مشكلة أخرى طويلة الأمد لإيران، حيث تستعيد طالبان بسرعة السلطة والأراضي المجاورة. وقالت الحكومة الأفغانية، يوم الجمعة، إن طالبان استولت على معبر حدودي رئيسي بين إيران وأفغانستان.

وبالنسبة لإيران، التي يحكمها رجال الدين الشيعة، طالبان هي حركة سنية متطرفة على خلاف جوهري مع إيران، ومنذ فترة طويلة عبرت طهران عن غضبها من معاملة طالبان للأقليات غير السنية.

عودة حكم طالبان

وتخشى طهران من عودة حكم طالبان وأفغانستان إلى الحرب الأهلية، وهو احتمال مزعزع للاستقرار ومن المحتمل أن يعرض المجتمعات العرقية الفارسية والشيعية للخطر، ويرسل المزيد من موجات اللاجئين الأفغان عبر الحدود ويمكّن التشدد السني في المنطقة.

وسعيًا وراء اليد العليا، أقامت إيران علاقات مع بعض فصائل طالبان وخففت من نبرتها تجاه الجماعة المتطرفة، التي ترى أنها ستكون في السلطة تقريبًا. وأثارت هذه المقامرة جدلاً حادًا في إيران حيث يُنظر إلى طالبان القمعية بشكل سيئ وتزداد الشكوك حول نوايا الولايات المتحدة من الانسحاب.

وقالت فاطمة أمان، الزميلة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط، "ستتضرر إيران بشدة من الفوضى والحرب الأهلية في أفغانستان". وقالت أمان إن مبادرات إيران العلنية المتزايدة تجاه طالبان "يمكن أن تكون سوء تقدير"، حيث "تعتقد إيران أنها تستخدم طالبان، لكن البعض قد يجادل بأن طالبان تستخدم إيران لتقديم نفسها على أنها أكثر قوة وتستحق حكم دولة".

وبحسب صحيفة واشنطن بوست فقد تم استبعاد إيران من المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة والتي أدت العام الماضي إلى اتفاق لسحب القوات الأميركية لإنهاء عقدين من العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان.

مكاسب كبيرة

وحدد بايدن موعدًا نهائيًا في 11 سبتمبر، لكن الجيش الأمريكي قال هذا الأسبوع إن الخروج اكتمل بنسبة 90 في المائة وقد تمكنت حركة طالبان، التي يُعتقد أنها تسيطر على ثلث مساحة أفغانستان، من تحقيق مكاسب كبيرة حتى الآن دون قتال واسع النطاق واعتمدت بدلاً من ذلك على إبرام الصفقات مع القادة المحليين.

وقالت أمان، إن التقدم السريع الذي حققته طالبان جعل طهران تخشى احتمال أن تتمكن طالبان من استعادة كابول - وأكثر من ذلك فإن شبح العنف على نطاق واسع هناك سيزيد من تدفق المتطرفين والمخدرات والأسلحة.

وفي أواخر يونيو، أعلنت صحيفة كيهان المحافظة، المرتبطة بالزعيم الأعلى، أن "طالبان اليوم تختلف عن طالبان التي قطعت رؤوس الناس".

وجادلت كيهان بأن مكاسب طالبان الأخيرة لم تتضمن "جرائم مروعة شبيهة بتلك التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق"، وأشارت إلى أن طالبان قالت حتى إنه ليس لديها مشاكل مع الشيعة.

لكن بعض المتشددين رفضوا هذه المقولة التصالحية. وفي الأسبوع الماضي، انتقدت الصفحة الأولى لصحيفة "جمهوري إسلامي" المحافظة القادة الإيرانيين لتقليلهم من خطر ما أسمتهم "إرهابيي طالبان" على طول الحدود الإيرانية. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الناطقة بالفارسية في إيران وأفغانستان، أدان آخرون قادة إيران بسبب الجهود لتبييض تاريخ طالبان الدموي في مهاجمة الهزارة الأقلية الشيعية.

وفي إحدى الحوادث التي لا تزال في الذاكرة الإيرانية، هاجم متمردو طالبان في عام 1998 القنصلية الإيرانية في مزار الشريف في شمال أفغانستان وقتلوا تسعة إيرانيين. وكاد الجانبان يخوضان حربا بسبب الحادثة.

وقال فالي نصر من كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة: "بينما يهتم الإيرانيون بأفغانستان.. لا توجد استراتيجية واضحة لكيفية التعامل معها". وأضاف نصر أن البعض في إيران احتفل بالانسحاب ووصفه بأنه "فشل أميركي". لكن آخرين قالوا إن "الولايات المتحدة ترحب بأن تصبح أفغانستان مستنقعًا لإيران"، وأن الانسحاب "يهيئ أفغانستان لحكم طائفي" على حد قوله