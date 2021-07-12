49 قتيلا في اشتباكات بالنيجر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل أربعون مسلحا وخمسة مدنيين وأربعة عسكريين في هجوم شنته جماعة مسلحة على منطقة «تيلابيري» غرب النيجر على الحدود مع مالي وبوركينافاسو. ونقلت وكالة الأنباء النيجرية أمس عن بيان لوزارة الدفاع أن 100 مسلح هاجموا قرية «تشوما بانغو» على متن عشرات الدراجات النارية غير أن قوات الجيش والأمن ردت الفعل سريعا واشتبكت معهم وصدت الهجوم وقتلت منهم 40 عنصرا، مضيفة أنه جرى حجز دراجات نارية وعدد من الأسلحة والذخائر.



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