شكرا لقرائتكم خبر شغب في جنوب أفريقيا بعد سجن زوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتسع نطاق أعمال الشغب التي بدأت مع اعتقال رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما الأسبوع الماضي، لتمتد إلى أغنى مقاطعتين في البلاد، مما أدى إلى إغلاق الشركات وإيقاف شبكات النقل. وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس، أن العنف بدأ بإغلاق طريق تجاري رئيسي في مقاطعة كوازولو ناتال شرق جنوب أفريقيا - وهي ثاني أكبر مساهم في اقتصاد البلاد - بعد إحراق شاحنات مساء الجمعة. ووفقا لهيئة الإذاعة الجنوب أفريقية، تطور ذلك إلى نهب للمراكز التجارية وكذلك متاجر بيع الخمور والأثاث، وتصاعدت التوترات في جوتنج، وامتدت أعمال الشغب إلى المركز الاقتصادي خلال عطلة نهاية الأسبوع.



كانت هذه تفاصيل خبر شغب في جنوب أفريقيا بعد سجن زوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.