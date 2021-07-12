شكرا لقرائتكم خبر عن جدل فى "شباب النواب" حول أندية الشركات.. واللجنة: ندعم الاستشمار الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، فتح ملف أندية الشركات المشاركة فى بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم وتأثيرها على الأندية الشعبية .

وتحدث بعض النواب، عن معاناة الأندية الشعبية على الرغم من جماهريتها الكبيرة، وتساءلوا عن عدد المواطنين الذين سيفرحون بفوز أى نادى من أندية الشركات ببطولة الدورى أو الكاس؟ ".

من جانبه، قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تجربة الاستثمار فى الأندية الرياضية تواجه معوقات فى القانون الحالى، وهو ما تسعى اللجنة إلى تعديله، لافتا إلى أنه من الممكن أن تقوم الشركات التى تشارك فى الدورى الممتاز، بالاستثمار فى الأندية الشعبية.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أنه على الرغم من أن المعادلة العادلة هى أن تلعب أندية الشركات فى دورى خاص بهم، إلا أن اللجنة تشجع الاستثمار الرياضى وتدعمه، ولكن فى الوقت ذاته يجب الحفاظ على الأندية الشعبية ذات الجماهيرية الكبيرة التى أصبحت غير قادرة على المنافسة .

وشدد رئيس لجنة الشباب، على أن الأندية الشعبية رغم أنها تعانى معاناة كبيرة ولكنها لن تندثر وستساندها اللجنة للدفع بها نحو القمة .

بدوره، قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة ورئيس نادى الأوليمبى، إن فتح اتحاد الكرة الاحتراف منذ التسعينيات دون ضوابط هو السبب الرئيسى، فى توغل أندية الشركات على الأندية الشعبية، لافتا إلى أن قانون الرياضة منح الشركات حق صرف 05%، من أرباحها على النشاط الرياضى، ولم يحدد حد أقصى، مما جعل هناك حالة من عدم تكافؤ الفرص، مع الأندية الشعبية غير القادرة على توفير نفقاتها .

وأكد أن الوضع الآن أصبح معقد، ولن يستطيع احد إبعاد أندية الشركات، من خوض منافسات الدورى الممتاز، خاصة أن اللوائح الدولية تدفع نحو الاستثمار الرياضى .

وأشار إلى أن الحل الأمثل هو السماح للأندية الشعبية بتأسيس شركات استثمارية، مع تعديل اللائحة الداخلية التى تنص على أن النادى يمثل بنسبة 51% والمستثمر بنسبة49 %، مطالبا بزيادة نسبة المستمثر لتصل إلى 80% والنادى إلى 20%، وذلك لتشجيعه على الاستثمار .