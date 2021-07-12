شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تناقش طلبات إحاطة حول صيانة محطات تحلية المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب جــازي سعــد، صيانة محطات التحلية بمدينتي الحسنة – نخـل بمحافظة سيناء، وحصر عدد السيارات المخصصة لنقل مياه الشرب بمدينة الحسنة ومدينة نخل وحصر برامج المياه التي يتم توزيعها على المواطنين لكل قرية وكذلك حصر كمية الوقود والزيوت التي تستخدم في سيارات النقل وحصر قطع الغيار التي يتم إصلاحها بمحطات التحلية وجميع السيارات داخل الشركة.

أوضح النائب، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء تعاقدت مع أشخاص لشغل وظائف من خارج المحافظة وخاصة مدينتي الحسنة ونخل وتساءل عن أسباب ذلك، وطالب بحصر أسماء العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من مدينتي الحسنة ونخل وتاريخ تعيينهم.

وعقب سعيد إبراهيم، رئيس شركة مياه شمال سيناء قائلا:" إنه تم زيادة محطات المياه بشمال سيناء لتصبح 13 وحدة مياه بعد أن كانت 5 وان العمل بالمحطات يجرى على قدم وساق بنسب عالية التنفيذ وجاري الآن إضافة محطة أخرى لتصبح 14 وذلك خلال سبع سنوات فقط باستثمارات فاقت مليار جنيه وشدد على أنه هناك ضوابط صارمة لإنتاج المياه لا يمكن التغافل عنها وبالنسبة لموضوع التعيينات لأشخاص خارج الإعلان فأوضح أنه كان لابد من وجود خبرات فنية وهندسية قادرة على تشغيل المحطات للاستفادة منها ولذلك جاء تعيين 15 فردا تم تعيينهم بمذكرة من الشركة القابضة أما فيما يتعلق بالمسابقة الأم بشمال سيناء فهو جاري العمل بها وفقا للقانون بداية من الإعلان والمقابلات الشخصية والاختبارات ونتائجها وجميعهم من محافظة شمال سيناء

وقررت اللجنة استكمال مناقشة طلب الإحاطة في حضور ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة ومحمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي.