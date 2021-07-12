شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب تكرم رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة احمد بدوي رئيس اللجنة، تكريم المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال النائب أحمد بدوي إن هذا التكريم جاء تقديرا من اللجنة للجهود المبذولة على مستوى السوق المحلي، وتعزيز الريادة المصرية على المستوى الدولي في قطاع الاتصالات، بالإضافة الى تأكيد اللجنة على تعاون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع اللجنة لخدمة المواطنين، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وعلق المهندس حسام الجمل مؤكدا على التقدير الكامل لجهود مجلس النواب ولجنة الاتصالات والنواب في خدمة المواطن المصري، وان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يسعده دائما التواصل والتعاون مع اللجنة.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات جهاز تنظيم الإتصالات، ومنهم المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور حسام عبد المولي رئيس قطاع قياسات الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور محمد عبدالفتاح، مدير عام كبار العملاء بالجهاز.