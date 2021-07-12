شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "نقل النواب" توصى بسرعة ترميم كوبرى بمحافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، طلب إحاطة من النائبة إيمان سالم، بشأن ترميم كوبري مدخل كفر عوض الله (كوبري الشلبي) مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وطلب إحاطة من النائبة فايزة صالح، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري على النيل (فرع رشيد) عند مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة لربطها بمحافظتي كفر الشيخ والغربية.

وقال عصام منجود، مسئول الكبارى بهيئة الطرق، إن الكوبرى لا يخضع لهم، ولكنهم سوف يتولون صيانة الكوبرى، فى خلال شهرين ، وسوف يرسل لجنة للمعاينة، لتحديد أعمال التطوير الخاص به .

وعلق النائب خالد عبد المولى عضو لجنة النقل والمواصلات، بأن كل مشكلة يتم طرحها فى اللجنة خاصة بالكبارى، يأتى مسئول هيئة الطرق والكبارى ويقول "لسه هنعاين"، متسائلا: لماذا لا يعاين قبل حضور اجتماع اللجنة؟ .

وأوصت اللجنة بضرورة معاينة الكوبرى قبل عيد الأضحى المبارك، نظرا لخطورته على المواطنين، ثم إجراء الإصلاحات اللازمة.