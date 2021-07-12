شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تناقش طلب إحاطة لنائب التنسيقية لازدواج طريق بين ههيا والزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن الحاجة إلى ازدواج الطريق الموازى لخط السكة الحديد الذى يربط بين مدينتى هيهيا والزقازيق بمحافظة الشرقية، نظراً لوقوع حوادث يومية على هذا الطريق.

وطالب النائب نادر مصطفي بضرورة الإسراع في إنهاء الطريق، لافتا إلى أن الطريق يخدم سكان مدينة ههيا، وهم حوالي مليون مواطن، بالإضافة إلى ملايين بالمدن المجاورة.

من جانبها، قالت لبني عبد العزيز السيد، نائب محافظ الشرقية: إن الطريق من الطرق الهامة بالمحافظة وبدأنا العمل فيه من فاقوس إلى أبو كبير كمرحلة أولي، والمرحلة الثانية ستكون من أبو كبير إلى هيهيا، والمرحلة الثالثة من هيهيا إلى الزقازيق، وسيتم الانتهاء منه خلال العام الحالي أو العام القادم.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات إن دولة 30 يونيو لا يسمح فيها بالمماطله والتسويف، مطالبا بتقديم بيان رسمى من الهيئة العامة للطرق والكباري، توضح فيه ما تم تنفيذه والميزانية الموضوعة للأعمال وجدول زمنى بالفترة الزمنية للانتهاء من تنفيذ ازدواج الطريق المذكور فى طلب الإحاطة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبات هالة أبو السعد، بشأن عدم الانتهاء من مشروع كوبرى عتريس بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، والنائبة إيمان سالم، بشأن ترميم كوبري مدخل كفر عوض الله (كوبري الشلبي) مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والنائبة فايزة صالح، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى على النيل (فرع رشيد) عند مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة لربطها بمحافظتي كفر الشيخ والغربية.