شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومي للاتصالات": 87 حملة ضبطية قضائية لضمان التزام التجار بتداول الأجهزة المعتمدةً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات المهندس حسام الجمل، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن منطلق دوره الرقابي وضع آليات واضحة لمتابعة سوق الاتصالات في مصر، بما يضمن التزام أطراف منظومة الاتصالات بتنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهاز ومن خلال الأليات، في مقدمتها القيام بعدد 87 حملة ضبطية قضائية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان التزام التجار والمستخدمينً بتداول الأجهزة المعتمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة النائب أحمد بدوي، والتي خصصت لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي حضرها عدد من قيادات جهاز تنظيم الإتصالات، ومنهم المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور حسام عبد المولي رئيس قطاع قياسات الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور محمد عبدالفتاح، مدير عام كبار العملاء بالجهاز.

وقال الجمل إن الجهاز قام أيضا بحملات التفتيش على مقدمي الخدمات في الفروع، للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لنقاط البيع والإجراءات الخاصة بتداول شرائح المحمول وتسجيل بيانات المستخدمين بعدد 3000 منفذ، فضلا عن حملات التفتيش على أبراج ومحطات المحمول للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات المنصوص عليها في بروتوكول تركيب المحطات الأساسية للتليفون المحمول، لضمان الحفاظ على الحياة الصحية والبيئية، وقد تم القيام بالتفتيش على عدد 2800 محطة محمول.

وأشار الجمل إلي القيام بإجراء قياسات ميدانية لمؤشرات جودة خدمات المحمول في مختلف انحاء الدولة، وعلى الطرق العامة لضمان التزام مقدمي خدمات المحمول بتوفير التغطية والجودة المنصوص عليها في التراخيص.

واستعرض الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهود الجهاز في حماية حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات، مؤكد على أن الجهاز يضع المستخدمين في قمة أولوياته، مشيرا إلي اتخاذ عدد من القرارات في سبيل حماية حقوق المستخدمين التي الزم بها المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات وهي وفي مقدمتها إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول خلال 24 ساعة بعد إضافة قواعد جديدة منظمة لها.

وأشار الجمل إلي إطلاق الكود الموحد #١٥٥* لتمكين المستخدمين من التحكم في الخدمات الترفيهية، حيث تم اجراء عدد 7.5 مليون عملية استخدام على هذا الكود، فضلا عن الزام شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم المشحون عند كل عملية شحن.

ونوه حسام الجمل إلي أن الجهاز يلزم الشركات مقدمي خدمات الانترنت الثابت بإعلام المشتركين بحجم استهلاكهم بصفة دورية مجانا، فضلا عن أصدار قائمة 3 × 7، وهي قائمة مجمعة لحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات خلال مراحل الحصول على الخدمة (الاشتراك / الاستخدام / التحاسب)

ولفت الجمل إلي أن الجهاز يوجه شركات المحمول بإتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بمتحدي الإعاقة، مع بداية شهر رمضان الكريم الماضي، ويقر خط محمول جديد لمتحدي الإعاقة بخصم ٥٠% على باقاته الشهرية، بكافة شركات المحمول بالسوق المصرى بالإضافة إلي تهيئة أفرع ومنافذ شركات الاتصالات لتيسير حصول المستخدمين من متحدي الإعاقة، على الخدمات على قدم المساواة مع المستخدمين الآخرين.