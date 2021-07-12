شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تناقش خطة جنوب سيناء لتطوير شرم الشيخ ورفع كفاءة المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائبة نورا على، خطة محافظة جنوب سيناء لتطوير مدينة شرم الشيخ ورفع كفاءة المدينة استعداداً لعودة السياحة، بحضور اللواء خالد عبد الحميد، مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الدولية .

ورأت اللجنة أنه في ظل التحسن التدريجى والزيادة الملحوظة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وما ستشهده مصر قريباً من طفرة بمعدلات السياحة الروسية والأوكرانية، وضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع جاهزية مدينة شرم الشيخ استعداداً لعودة السائحين إليها والحفاظ على مكانتها على الخريطة السياحية العالمية، والعمل على تنفيذ اتفاقيات التوأمة المبرمة والتي تشمل العديد من الجوانب من تبادل الزيارات والفعاليات التي تتميز بالتنوع في مصادر السياحة حتى لا يكون الاعتماد على مصدر واحد فقط.

وأكدت اللجنة ضرورة انتهاء محافظة جنوب سيناء من المشروعات السياحية التنموية التي بدأتها في إطار استعداداتها لعودة السياحة .

وأوصت اللجنة باستمرار الحكومة في تقديم التسهيلات والعمل على رفع كفاءة مدينة شرم الشيخ، وأن تضع نصب أعينها الدول المنافسة لمصر سياحياً وما تقدمه من تسهيلات، واستمرار الرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للمنشآت السياحية والفندقية المختلفة، وكذلك ابتكار شكلاً جديداً للترويج السياحى لمصر يتناسب مع المرحلة الراهنة وما يمر به القطاع السياحى والتغييرات العالمية، مع الاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لجذب مجموعات جديدة من الزائرين وضمان تكرار الزيارة، بالإضافة لتنفيذ الهوية البصرية، وهو ما سيسهم إيجابياً في الترويج السياحى لها في إطار التكليف الرئاسي بتعميم الهوية البصرية بكل المحافظات بمصر .