هدم سور محطة قطار.. حبس سائق أصاب سيدة وطفليها بالخطأ في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة، بحبس سائق بمجلس مدينة الخانكة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه بهدم سور محطة قطار 23 يوليو بالخانكة، أثناء رفع القمامة بلودر المجلس، كما تسبب في إصابة سيدة وطفليها، تصادف مرورهم وقت سقوط السور.

كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من السكة الحديد لفحص التلفيات الناتجة عن سقوط السور، ومعرفة هل تسبب الحادث في توقف وعرقلة حركة القطارات من عدمه.

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