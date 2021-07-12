ظريف: مفاوضات فيينا اقتربت من إطار اتفاق محتمل لرفع الحظر الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب ا)

صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بأن مفاوضات فيينا الجارية في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تقترب من إطار اتفاق محتمل لرفع الحظر الامريكي اللاقانوني المفروض على إيران.

جاء ذلك في تقرير قدمه ظريف الى رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى الاسلامي وحيد جلال زاده، استعرض فيه الاجراءات المتخذة في اطار الاتفاق النووي والمفاوضات الجارية في فيينا والتي عقدت 6 جولات في إطارها حتى الآن،حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال وزير الخارجية في تقريره: "نقدم هذا التقرير الذي يتضمن أهم منجزات وتحديات تنفيذ الاتفاق النووي خلال الاعوام الستة الماضية وأحدث نتائج مفاوضات فيينا التي تبلور فشل الضغوط الاميركية القصوى امام مقاومة الشعب الايراني".

وتستضيف العاصمة النمساوية، فيينا، اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق، الذي يرجع تاريخ توقيعه إلى عام 2015.

ووقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي يحمل اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وشمل الاتفاق، الذي تم توقيعه حينها، رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية.

غير أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في عام2018 وفرضت عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.