من جانبه، قال رئيس الشرطة الوطنية، ليون تشارلز، إن الرجل المعتقل، المدعو كريستيان إيمانويل سانون، البالغ من العمر 63 عامًا، سافر إلى هايتي على متن طائرة خاصة، في أوائل يونيو، برفقة حراس أمن مستأجرين، وأراد أن يتولى منصب الرئيس.
ولم تفصح الشرطة عن تفاصيل «سانون» أكثر من القول بأنها سياسية، بينما أوردت صحف محلية أن القتلة المشتبه بهم، أبلغوا المحققين أنهم كانوا هناك لاعتقال الرئيس وليس قتله.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تكشف.. لماذا اغتيل رئيس هايتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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