الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا حاسما بشأن لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت فرنسا، اليوم الاثنين، توصل الاتحاد الأوروبي إلى قرار حاسما وكان متوقعا بشأن الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى توافق على فرض عقوبات على زعماء لبنانيين للضغط عليهم لتشكيل حكومة مستقرة.

وأضاف لو دريان للصحفيين، في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر هيئات الاتحاد الأوروبي، إن "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر".

وأوضح "والآن، هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة".

وسبق أن هددت فرنسا والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على القادة اللبنانيين الذين يعرقلون تشكيل حكومة يطالب بها المجتمع الدولي كشرط لتقديم المساعدات المالية التي ستخرج البلاد من أزمته المالية.

وكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر الماضي إثر استقالة حكومة حسان دياب عقب تفجير مرفأ بيروت في أغسطس 2020. إلا أن الحريري لم يتمكن حتى الآن من تشكيل الحكومة بسبب الخلافات السياسية.