بايدن يوجه نداء إلى النظام الكوبي بعد الاحتجاجات

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، نداء إلى النظام الكوبي غداة الاحتجاجات غير المسبوقة في كوبا.

وفي بيان أصدره البيت الأبيض، حضّ بايدن الحكومة في كوبا على «الإصغاء إلى شعبها» و«ندائه المدوي من أجل الحرية».

وقال بايدن، في البيان، إن «الولايات المتحدة تدعو النظام الكوبي إلى الإصغاء لشعبه وتلبية احتياجاته في هذه المرحلة الحرجة، بدلاً من زيادة ثروته».

وأضاف «نقف بجانب الشعب الكوبي وندائه المدوي من أجل الحرية ومن أجل التخلّص من براثن الجائحة ومن عقود من القمع والمعاناة الاقتصادية بسبب النظام الاستبدادي» في كوبا.

وتابع الرئيس الأميركي «الكوبيون يمارسون بشجاعة حقوقهم الأساسية. يجب احترام هذه الحقوق بما في ذلك حق التظاهر السلمي وحق تقرير المصير بكل حرية».

وجاء البيان الأميركي بعيد اتّهام الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، واشنطن باتّباع «سياسة خنق اقتصادي لإثارة اضطرابات اجتماعية» في الجزيرة و«تغيير النظام» فيها.

وفي كلمة بثّت تلفزيونياً وإذاعياً، أكد دياز كانيل، وبجانبه عدد كبير من الوزراء، أن حكومته تحاول «التصدي» للصعوبات «والانتصار عليها» في مواجهة العقوبات الأميركية التي تم تشديدها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ودفعت الأزمة الاقتصادية، التي فاقمت النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية والتي دفعت الحكومة إلى تقنين التغذية بالتيار الكهربائي لساعدات عدة يومياً، آلاف الكوبيين إلى التظاهر بشكل عفوي الأحد في شوارع عشرات المدن والقرى وإطلاق هتافات على غرار «نحن جائعون» و«حرية» و«تسقط الدكتاتورية».

وهذه التظاهرات غير مسبوقة في كوبا حيث التجمّعات الوحيدة المسموح بها هي تلك التي يقيمها الحزب الشيوعي الحاكم.