ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في ميامي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية مقاطعة ميامي-ديد الأميركية ارتفاعاً جديداً في عدد قتلى انهيار مبنى سكني قرب ميامي.

وقالت رئيسة البلدية إن الحصيلة ارتفعت، اليوم الاثنين، إلى 94 قتيلاً.

وأضافت أن مصير 22 شخصاً لم يتضح بعد مع مواصلة العمال البحث في أنقاض المبنى.

كانت آخر حصيلة تشير إلى مقتل 90 شخصاً في المبنى المنهار، وهي الحصيلة التي أعلنتها أمس الأحد رئيسة البلدية.وانهار المبنى السكني يوم 24 يونيو الماضي ليلاً، بينما كان سكانه نياماً.

ولم تعرف بعد الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث المأساوي.