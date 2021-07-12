نتنياهو يشنّ هجوماً على رئيس الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

شنّ زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، هجوماً على رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، لموافقته على تزويد الأردن بالمزيد من المياه، معتبرا أن “بينيت رئيس وزراء ضعيف ويمكن ابتزازه”.

وقال نتنياهو إن “هذه الخطوة ستفيد بشكل غير مباشر برنامج إيران النووي”، مضيفا: “يبدو أن بينيت لا يفهم أنه عندما يعطي الأردن المياه، فإنه يعطي النفط لإيران.. دفعة اقتصادية ضخمة لتطوير برنامجها النووي”.

وقال: “لا عجب أن تتجه عمان إلى إيران وتلغي جميع اتفاقياتها مع إسرائيل”.

ورأى نتنياهو أن ” بينيت رئيس وزراء ضعيف ويمكن ابتزازه.. هو يمثل أول حكومة فلسطينية إسرائيلية في تاريخ إسرائيل”، في إشارة إلى ضم حزب “رعام” في الحكومة.

وصادق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، على بيع كميات من المياه للأردن، بحيث لا تتجاوز الكمية السنوية 50 مليون كوب، وذلك حتى نهاية العام 2022.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، صدق بينيت على بيع هذه الكمية لمدة خمس سنوات، وأوعز لمجلس الأمن القومي بدراسة الطلبات الأردنية بهذا الخصوص وفقا للظروف في كل سنة.

وقالت إن الأردن سيدفع الثمن الكامل مقابل المياه، بحيث أن “هذه اللفتة الحسنة لن تكلف دافع الضرائب الإسرائيلي شيئا”، مبينة أن وزارة الخارجية وسلطة المياه في إسرائيل تنسقان التفاصيل بهذا الخصوص في هذه الأيام.