الفاتيكان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - كشف الفاتيكان، اليوم الاثنين، عن آخر تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس، الذي خضع لعملية جراحية قبل أيام.

وقال الفاتيكان، إن البابا فرنسيس أكمل علاجه بعد الجراحة التي خضع لها، لكنه سيظل في المستشفى لبضعة أيام أخرى؛ لضبط مسار علاجه وتعافيه.

وعندما دخل البابا المستشفى، يوم الرابع من يوليو تموز الجاري، لإزالة جزء من القولون، قال الفاتيكان إنه سيظل في المستشفى لمدة سبعة أيام؛ تحسبا لظهور أي مضاعفات.

وقال المتحدث ماتيو بروني في إفادته اليومية بشأن صحة البابا: ”قداسة البابا فرنسيس أمضى يوما هادئا (الأحد) وأكمل مرحلة العلاج لما بعد الجراحة“.

وأضاف: ”من أجل تحسين العلاج الطبي والتأهيلي، سيظل قداسة البابا في المستشفى لبضعة أيام أخرى“.

وذكر بروني، أن البابا زار أطفالا في جناح السرطان المجاور قبل أن يلقي عظته أمس الأحد من شرفة مستشفى جيميلي، وأن بعضهم رافقه إلى الشرفة ووقف معه.

وأضاف أنه بعد العظة، زار البابا مرضى آخرين وموظفين طبيين.

ووقف البابا لنحو عشر دقائق، بينما كان يلقي عظته، أمس الأحد، وبدا بشكل عام في حالة جيدة رغم أن صوته كان أجشا.

وكانت هذه المرة الأولى منذ تولى الباباوية في العام 2013 التي لا يتلو فيها البابا صلاة الأحد والرسالة من نافذة تطل على ساحة القديس بطرس، باستثناء المرات التي يكون فيها مسافرا .

وقال الفاتيكان، يوم السبت، إن البابا فرنسيس ”يمضي مرحلة النقاهة بشكل طبيعي بعد جراحة في الأمعاء ويستأنف العمل تدريجيا“.

وأضاف الفاتيكان في بيان، أن البابا ”تمشى في ممر المستشفى وعاد إلى العمل بالتناوب مع لحظات القراءة“.

وذكر البيان أن البابا ”واصل تناول الطعام بشكل منتظم وتلقى العلاج المقرر“، مضيفا أن نتائج تحاليل دمه جاءت مرضية.

وكان البابا فرنسيس قد دخل المستشفى في روما، الأسبوع الماضي؛ لإجراء ”جراحة مقررة“ للقولون.

وهذه أول مرة يدخل فيها البابا فرنسيس المستشفى، منذ انتخابه عام 2013.

ورغم إصابته ”بعرق النسا“ الذي يسبب له آلاما في ساقيه عند المشي، فإن البابا يتمتع بصحة جيدة نسبيا منذ انتخابه.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، أن البابا فرنسيس سيصلي صلاة الملائكة التقليدية من مستشفى أجوستينو جيميلي الجامعي بعد الجراحة.

وقال بروني إن ”علاج البابا فرنسيس مستمر وفق الخطة“.