تحديث من طيران الإمارات بشأن رحلاتها من 4 دول

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

أفادت طيران الإمارات، بأنها ستعلق نقل المسافرين من الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا إلى دبي حتى 21 يوليو 2021.



وذكرت الناقلة، في تحديث عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت اليوم، أنه لن يتم قبول المسافرين على رحلات المتابعة عبر الدول الأربعة في آخر 14 يوماً للسفر من أي نقطة أخرى إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقالت إن مواطني دولة الإمارات، وحاملي التأشيرة الذهبية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية الذين يمتثلون للبروتوكولات المحدثة الخاصة بفيروس "كوفيد‑19"، معفيون من هذه القيود.

وأشارت الناقلة، إلى أن المسافرين المتأثرين ليسوا بحاجه للاتصال بها فوراً من أجل إعادة الحجز في حال تأثرت رحلتهم بتعليق الطيران على إحدى المسارات بسبب قيود "كوفيد‑19".

وأضافت طيران الإمارات: "يمكن للمسافر بكل بساطة الاحتفاظ بالتذكرة وعندما تُستأنف الرحلات، يتواصل مع مكتب الحجز أو مع الناقلة لترتيب خطة سفره الجديدة".