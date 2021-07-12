شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بموجة حر غير مسبوقة على كاليفورنيا غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواجه ولاية كاليفورنيا ومناطق من الجزء الغربي بالولايات المتحدة اليوم الإثنين موجة حرارة شديدة، وسوف تستمر هذه الموجة في الضغط على شبكات الطاقة التي تعاني أيضا من حرائق غابات في الجزء الشمالي الغربي من البلاد.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة غير المسبوقة بحلول غد الثلاثاء.

وقال هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إن أغلب أجزاء الولاية الذهبية مازالت تشهد تحذيرات من موجة حر شديدة، حيث من المتوقع أن تتجاوز الحرارة مئة درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) خلال المساء، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.