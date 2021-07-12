شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار فندق في الصين وأنباء عن وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وسائل إعلام صينية رسمية بأن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه جراء انهيار فندق في شرق البلاد.

وذكرت التقارير اليوم الإثنين نقلا عن السلطات المحلية في جيانجسو أن هناك عشرة أشخاص في عداد المفقودين وجرى إنقاذ سبعة آخرين.

انهار المبنى الواقع في مدينة سوتشو بغرب شنغهاي في حوالي الساعة 0330 مساء (0730 بتوقيت جرينتش).

ولايزال السبب وراء انهيار المبنى غير معلوم، ويجري التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وأضافوا أن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة.