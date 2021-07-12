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رئيس وزراء هولندا يعتذر على قرار رفع قيود كورونا

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الدمام - شريف احمد - أقر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الاثنين بأن قيود مكافحة فيروس كورونا رُفعت مبكرا جدا مقدما اعتذاره فيما ارتفعت حالات الإصابة إلى أعلى مستوياتها لهذا العام.

وأعاد روته يوم الجمعة فرض بعض القيود في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات بين الشبان، وذلك بعد مرور أسبوعين فقط على إلغاء معظم إجراءات العزل العام في البلاد بعد تراجع الحالات.

وقال روته للصحفيين اليوم الاثنين "ما ظننا أنه ممكن، تبين أنه غير ممكن عمليا... اتخذنا قرارا خاطئا، نأسف عليه ونعتذر".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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