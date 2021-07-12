شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء هولندا يعتذر على قرار رفع قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الاثنين بأن قيود مكافحة فيروس كورونا رُفعت مبكرا جدا مقدما اعتذاره فيما ارتفعت حالات الإصابة إلى أعلى مستوياتها لهذا العام.

وأعاد روته يوم الجمعة فرض بعض القيود في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات بين الشبان، وذلك بعد مرور أسبوعين فقط على إلغاء معظم إجراءات العزل العام في البلاد بعد تراجع الحالات.

وقال روته للصحفيين اليوم الاثنين "ما ظننا أنه ممكن، تبين أنه غير ممكن عمليا... اتخذنا قرارا خاطئا، نأسف عليه ونعتذر".