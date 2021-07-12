الإمارات تتعهد بمنح تونس 500 ألف جرعة من اللقاحات ضد كورونا

12 يوليو , 2021
تعهد ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، بتخصيص بلاده 500 ألف جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا لتونس.
وأفادت الرئاسة التونسية، في بيان، بأن سعيد وآل نهيان أجريا مكالمة هاتفية "تناولت علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنويعها".
وأكد آل نهيان، حسب البيان، أنه "انطلاقا من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مزيد تعزيز روابط الأخوة مع تونس والوقوف إلى جانبها في هذا الظرف الوبائي الدقيق" سيتم منح البلاد "500 ألف جرعة من التلاقيح ضد جائحة كوفيد-19 ستصل إلى تونس يوم غد الاثنين".
من جانبه، نوه سعيد "بمتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين"، وأشار إلى "أن مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة النبيلة بدعم جهود تونس لمواجهة التفشي السريع لهذه الجائحة ترسخ قيم التضامن والتآزر بين الشعبين الشقيقين".
وتواجه تونس تدهورا حادا للأوضاع الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الإصابات الوفيات الجديدة بالمرض في الأيام الأخيرة مستويات قياسية.
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