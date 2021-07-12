رئيس الوزراء العراقي: نعمل على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات

بغداد ـ د.ب.أ: أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على عزم الحكومة تلبية كل احتياجات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية المقبلة وشفافيتها، ويحقق المشاركة الواسعة فيها.

وأشاد الكاظمي، خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعمل المفوضية واستعداداتها وجهودها لإجراء الانتخابات بانسيابية عالية. حسب بيان للحكومة العراقية.

وقال إن الأجهزة الحكومية تلقت توجيهات منا بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد للمفوضية، وتسهيل الإجراءات المطلوبة التي تضمن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من دون أي عقبات أو إشكالات فنية.

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