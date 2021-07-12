عباس يدعو الرئيس الإسرائيلي الجديد لتهيئة المناخات للسلام

القدس المحتلة ـ د.ب.أ: دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الإسرائيلي الجديد اسحاق هرتسوج إلى القيام بخطوات تهيئ المناخات لتحقيق السلام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عباس مع الرئيس الإسرائيلي الجديد هو الأول بين الرجلين عقب تسليم الأخير منصبه الأربعاء الماضي. ودعا عباس بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، نظيره الإسرائيلي، للقيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل. وأكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية كافة بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

من جانبه قال هرتسوج في الاتصال الهاتفي إنه أبلغ عباس بأنه ينوي إجراء حوار مستمر مع السلطة الفلسطينية “على أمل المساعدة في تقدم العلاقات والأمل في تحقيق السلام بين شعبين يعيشان جنبًا إلى جنب”.

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