قناة السويس تسجل أعلى إيرادات سنوية فـي تاريخها

القاهرة ـ د.ب.أ: أعلنت هيئة قناة السويس أنها سجلت في العام المالي 2020/‏2021 أعلى إيرادات سنوية في تاريخها.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في بيان، إنه رغم التحديات المختلفة، شهدت عائدات القناة طفرة كبيرة، وسجت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2020/‏2021 أعلى إيراد سنوي (السنة المالية تبدأ في الأول من يوليو) في تاريخ القناة بلغ 84ر5 مليار دولار مقابل 72ر5 مليار دولار خلال العام المالي 2019/‏2020، بنسبة زيادة قدرها 2ر2% بفارق 3ر124 مليون دولار. كما حققت عائدات القناة خلال النصف الأول من عام 2021 نحو ثلاثة مليارات دولار مقابل 76ر2 مليار دولار خلال تلك الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 6ر8%، بفارق 237 مليون دولار.

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